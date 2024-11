Italo Bocchino, epica lezione a Otto e Mezzo: "Trump? I 3 motivi per cui la sinistra non vince mai"

06 novembre 2024 a

Italo Bocchino commenta a Otto e Mezzo il risultato delle elezioni americane. La vittoria di Donald Trump è stata imponente e ha lasciato Kamala e i dem attoniti, al punto che hanno preferito incolpare Joe Biden accusandolo di essersi ritirato troppo tardi dalla corsa alla Casa Bianca.

Lo schiaffo finale a un presidente spodestato per far spazio a un cavallo per nulla vincente, la sua vice. Bocchino fa una analisi lucida di quanto accaduto e spiega i motivi per cui la sinistra americana ha fallito l'appuntamento con la storia e con un secondo giro consecutivo alla Casa Bianca: "La sconfitta di Kamala Harris, come quella della sinistra tutta è figlia delle battaglie ideologiche su cui ormai si concentrano da tempo i progressisti. La globalizzazione che non è mai piaciuta al popolo che la sinistra ha dimenticato, l'immigrazione incontrollata e con le porte aperte a tutti, ma anche le campagne per i diritti sacrosanti della comunità Lgbtq che però è una minoranza. Ecco queste battaglia hanno dato vita al fallimento della sinistra che ha coccolato chi vive ad esempio sulle coste degli States, le loro Ztl, e ha dimenticato l'America profonda". Nulla da aggiungere.