David Parenzo, panico in diretta tv: "Ecco la nota del Cremlino, questo ci dà già l'idea"

08 novembre 2024 a

Sventola il foglietto stampato dell'agenzia con enfasi, David Parenzo. Il conduttore de L'aria che tira, su La7, ancora sotto choc per la sconfitta di Kamala Harris (tanto da uscire dallo studio con il cartonato gigante della candidata democratica sotto braccio, mercoledì), cerca già di costruire la narrazione che accompagnerà la sinistra nei prossimi 4 anni.

Ci aspetta un mondo peggiore, più insicuro, una giungla in cui una sorta di lega dei cattivi (Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, e poi i leader europei in odore di "fascismo", da Viktor Orban a Giorgia Meloni) detterà legge e i "buoni" (cioè i leader progressisti) saranno costretti a fare resistenza nascosti tra le montagne.

Trump vince? Occhio al volto di David Parenzo: come si presenta in trasmissione | Video

Anche per questo, con stile teatrale, Parenzo ferma la trasmissione e legge la nota: "Il Cremlino, che era stato fino a poche ore fa era stato molto silenzioso, parlava solo Peskov e diceva 'non ci interessa quello che succede negli Stati Uniti'. Però qua attenzione, è molto importante: il Cremlino fa sapere che non sono esclusi contatti con Trump ancora prima del suo insediamento", il prossimo 20 gennaio.