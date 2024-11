Al Bano a Verissimo, il crollo: "Ylenia? Perché io e Romina ci siamo lasciati"

11 novembre 2024 a

Ancora oggi Albano Carrisi si commuove, ricordando la tragedia della figlia Ylenia, scomparsa, e la fine del suo matrimonio con Romina Power. Il grande cantante pugliese ha ripercorso le tappe più emozionanti della sua vita e della sua carriera in un libro autobiografico, Il sole dentro, e in una intensa intervista in studio a Verissimo, su Canale 5.

Ospite in studio di Silvia Toffanin, l'80enne Leone di Cellino San Marco si è soffermato proprio sul rapporto con le sue due mogli, Romina e Loredana Lecciso: "Ho avuto al mio fianco due donne incredibili, Romina e Loredana che mi hanno fatto diventare padre più volte. Non avrei potuto avere accanto nessun altra perché loro hanno entrambe una grande personalità".

"Da mio padre ho imparato tanto, ho imparato anche a fare il papà io stesso", ha proseguito rivangando la sua vita. "L'unica cosa che non capiva proprio era che la musica era la mia vita, la mia passione. Quando, ad esempio, è uscito Nel sole che aveva riscosso tutto quel successo che ha fatto, lui mi disse 'Ma solo una canzone?'. Lui ha sempre cercato di mettermi in guardia sotto ogni punto di vista e mi ha aiutato a vincere ogni mia paura, con i primi guadagni gli ho regalato un trattore e lui, in quel momento, era davvero orgoglioso e felice di me".

Il primo incontro con Romina, bellissima e giovanissima, avvenne ne giugno del 1969: "Stavamo girando un film. Avevamo alcuni giorni di pausa e siamo andati a Cellino San Marco e Romina se ne innamorò e mi riportò lì. Io non sono scappato ma volevo realizzare il mio sogno". Quindi lo straziante capitolo Ylenia: "Quando è nata la mia prima figlia, ho provato un'emozione grandissima, ero travolto dalla felicità. Io non ho assistito al parto perché ero a Brescia per lavoro e Romina mi chiamò e mi avvisò che stava partorendo. Tornano in macchina ho sempre cantato e, poi, ho conosciuto la mia Ylenia. Il rapporto con lei era straordinario".

Poi, 25 anni dopo, il dramma: "Parlarne mi fa male. Quando riparlo di mia figlia, il mio cuore invecchia, è una tragedia che non passerà mai, penso al fatto che la vita ti dà e ti toglie, bisogna imparare a essere forti. Ylenia era fantastica, me la immagino che passeggia con i suoi nonni e so che un giorno - non so quando - la raggiungerò". "Sono sicuro che Romina ci sta guardando e che si chiederà il motivo per cui io parlo di Ylenia. Lo faccio perché sono un personaggio pubblico e voglio parlare io prima degli altri. Dopo la scomparsa di nostra figlia, io e Romina ci siamo allontanati, non c'era più serenità in casa".

A riportare la gioia di vivere nella vita di un padre distrutto dal dolore è stata la Lecciso: "Con Loredana è stato un rapporto speciale, la incontravo dove meno me lo aspettavo e lei mi sorrideva sempre, con lei ho ricominciato a vivere e così con l'arrivo dei miei figli".