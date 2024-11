Dritto e Rovescio, effetto-Trump: Paolo Del Debbio fa brindare Mediaset

Klaus Davi 17 novembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dritto e rovescio)

Nonostante un prime time complicato con la Nazionale di Spalletti, Sinner alle ATP Finals di Torino e la concorrenza sempre agguerrita di Corrado Formigli su La7, Dritto e rovescio su Rete 4 ha ottenuto un ottimo 6.4% di share con 926mila spettatori medi. La puntata di giovedì prevedeva intervista di Paolo Del Debbio a Flavio Briatore, tensioni governo-magistratura, scontri maggioranza-opposizione per le manifestazioni di sabato a Bologna. Briatore si conferma attrattore d’ascolti, con lui picchi dell’8% in particolare quando parlava della sua simpatia per Trump e della sua avversione alla politica green europea.

Ma con i dibattiti sui violenti il format ha sfiorato il 10% prima di mezzanotte. Un anno positivo per l’anchorman che al timone di 4 di sera sta migliorando le performance dell’access prime time della rete diretta da Sebastiano Lombardi portandola spesso sopra il milione di teste. Qualcuno potrebbe parlare di “effetto Trump”.

Ma, lungi dall’essere stato un sostenitoredel Tycoon, Del Debbio ha piuttosto messo in luce i punti deboli dei suoi detrattori. Per i pubblicitari Del Debbio è un conduttore tra i più identitari di Mediaset, con un rapporto molto consolidato col proprio target che vede gli over 65 stabili sull’8% ma i giovani 20/24 anni in aumento sopra il 5% così come i laureati vicini al 5.5%.