Ballando, furioso sfogo di Sonia Bruganelli: "Non immaginavo tutto questo", addio al programma?

Sonia Bruganelli, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, starebbe pensando di lasciare il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A rivelarlo è stata lei stessa sui social. "Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata", si è sfogata l'ex moglie di Paolo Bonolis. La concorrente si è detta molto stanca mentre si prepara a un altro spareggio. "La leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più - ha proseguito l'opinionista tv -. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata".

In una diretta su Instagram, la Bruganelli, che nel corso del programma ha spesso avuto delle discussioni con uno dei giudici, Selvaggia Lucarelli, ha poi continuato: "Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un’altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta. Sto cercando da voi la forza per poter dire ‘ci riprovo’ perché oggettivamente l’idea di ricominciare un po’ di preoccupazione me la mette. Questo percorso lo immaginavo difficoltoso, ma non mi immaginavo tutto questo. Ovvero che si parla di tutto tranne che di ballo. E qualcuno potrebbe dirmi ‘grazie, tu non sai ballare‘, ma il format è quello, ovvero prendere una persona che non sa ballare e insegnarle a farlo. Ho capito che l’interesse su me era per altro, non sul ballo".

Nel suo caso, ha sottolineato la Bruganelli, la trasmissione non starebbe raggiungendo il suo scopo: "Una cosa mi sta lasciando questa edizione: la non-passione e il non-amore per il ballo. Con Ballando con le Stelle mi invitano ovunque per parlare di ciò che viene detto. Quindi penso ‘che senso ha sforzarmi così tanto se poi mi invitate per parlare di altro?‘. Non c’è mai stata una carezza nei miei confronti, nonostante i miei sforzi. Agli altri concorrenti sono premiati gli sforzi a me no”. Infine, ha lasciato i suoi follower col dubbio: “Che dovrei fare quindi secondo voi? Lo scoprirete nei prossimi giorni. Non ho la forza di ritirarmi, mi dovete supportare, ci penserò".