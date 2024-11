This is me, da Emma a Irama: Silvia Toffanin incontra le star di "Amici" in tre serate-evento

19 novembre 2024 a

Mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, al via il programma evento di questo autunno in tv: “This Is Me”, racconto in tre puntate che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della Tv, Amici. Lo show, condotto da Silvia Toffanin è il racconto di com’è nato il sogno, da dove è partito e come si è evoluto.

In un bellissimo e spazioso studio televisivo la Toffanin -che ha seguito l’evoluzione artistica di tanti di questi ragazzi- accoglie, si confronta e dialoga con tanti protagonisti della musica e della danza per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola del talent. Lì i ragazzi, non solo hanno studiato la tecnica, ma hanno imparato a seguire regole, disciplina, a stare su un palco, a conoscersi meglio e a fondo, a capire le proprie potenzialità, e grazie ai preziosi consigli di professionisti del settore hanno cominciato a capire come gestire le emozioni e rapportarsi con il pubblico.

Il racconto prosegue con la loro storia di oggi che li vede protagonisti di un lungo viaggio che li ha consacrati Artisti trasformando i loro sogni in realtà. Realtà che oggi conta esibizioni live, grandi tour, firmacopie, classifiche… un successo riconosciuto dalle grandi compagnie di danza nazionali ed internazionali, e dalle major discografiche o etichette indipendenti. Il cast artistico del programma prevede nella prima puntata di “This Is Me” la presenza di artisti del calibro di: Emma, vincitrice di “Amici” nel 2010, protagonista in questi 14 anni di una scalata vertiginosa sull’Olimpo della musica Italiana, cantante multiplatino, vincitrice del Festival di Sanremo e co conduttrice sempre al 65° Festival di Sanremo con Carlo Conti; Giuseppe Giofrè, vincitore di “Amici” della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale che ha condiviso il palco con stelle del calibro di Taylor Swift, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e …tanti altri.

E ancora…il talento visionario del cantautore multiplatino Irama, uscito trionfante dall’accademia di Amici nel giugno 2018 oggi importante e amatissimo artista multiplatino. La storia della ballerina Elena D’Amario ballerina professionista da tanti anni al talent “Amici” di Maria De Filippi, volata in America nel 2010 scelta da una delle compagnie di danza più rinomate al mondo: la “Parsons Dance Company”; e poi Stash, musicista, autore e interprete che si iscrive ai provini di Amici e vince l’edizione del 2015; l’ironia di Diana Del Bufalo talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro oggi in scena con il Musical “Tra sogni e Desideri”; la caparbietà e la bravura della ballerina professionista australiana Isobel e ancora… i talenti più recenti come la ballerina Serena Carella, i nuovi talenti della scena musicale Petit, Mida e la strepitosa ballerina Marisol vincitrice lo scorso anno della categoria ballo.

Per ognuno di loro, grandi emozioni, ricordi, esibizioni potenti e commoventi e uno sguardo sempre rivolto al futuro, a cosa ancora li attende. Ai momenti piu’ intimi raccontati da immagini e parole si alternano grandi performance di ballo e di canto. In studio grandi nomi del panorama musicale: Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma. Ad ogni appuntamento ilarita’, divertimento e risate con un intermezzo comico che nella prima puntata è affidato alla bravura e simpatia travolgente di Francesco Cicchella. Last but no least le imperdibili sigle storiche di “Amici” come “Fame, It’s Raining Men e Maniac” interpretate dagli strepitosi Prof, ballerini e coreografi d’eccellenza: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A guidare lo show la dolcezza, la bravura e la professionalita’di Sivia Toffanin coadiuvata dal genio e dall’estro creativo di Stephane Jarny, Direttore Artistico del programma e di un corpo di ballo di professionisti di livello internazionale.