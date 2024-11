Belve, Flavia Vento estrema: "Sesso e Satana, perché voglio tornare vergine"

19 novembre 2024 a

Si è pentita di tutto, Flavia Vento, meno che del flirt con Francesco Totti quando l'allora capitano della Roma era già impegnatissimo con Ilary Blasi. L'ex showgirl di Libero, il programma di Rai 2 in cui Teo Mammucari la teneva rinchiusa in una teca di plexiglass e si prendeva gioco di lei, biondissima finto-svampita, sconvolge anche la conduttrice Francesca Fagnani in una intervista a Belve che assomiglia decisamente a una confessione.

La svolta religiosa e la scelta di castità della 47enne romana è risaputa. "Il sesso non serve - ribadisce con convenzione ascetica negli studi di Rai 2 -. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria". La Fagnani a questo punto le chiede se il suo metro di confronto sia proprio l Vergine Maria, madre di Gesù Cristo. "No, non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità. Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me".

Inevitabile anche la domanda sulla scappatella con Totti, una ventina d'anni fa. "Non mi devo scusare con Ilary Blasi né con nessuno, non sapevo fosse incinta. Alla luce di tutto quello che sta succedendo ora, l’intervista mia è l’ultimo dei problemi", quasi se la ride la Vento, sottolineando però serissima un punto.

