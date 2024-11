Piazzapulita, la battutaccia di Elly Schlein a Giorgia Meloni: "Da dove parla alle persone"

22 novembre 2024 a

Elly Schlein gongola a Piazzapulita. Il centrosinistra è riuscito a portarsi a casa l'Umbria e l'Emilia Romagna e si è subito intestata la vittoria. "Veramente ci siamo dimostrati piuttosto forti anche nelle urne qualche giorno fa - ha spiegato a Corrado Formigli -. Noi siamo cresciuti al 43% in Emilia Romagna e al 31% in Umbria. il partito di Giorgia Meloni ha perso 13 punti in Umbria, 4 in Emilia Romagna e 11 in Liguria. Quindi - ha poi aggiunto - se c'è qualcuno che deve preoccuparsi quella è lei".

Non contenta, Elly ha colto l'occasione per lanciare una battutaccia a Giorgia Meloni. La segretaria del Pd ha smentito tutte le voci di chi sostiene che i dem siano forti solo nei talk show, piuttosto che fra la gente in strada. E, nell'attaccare il presidente del Consiglio, ha usato la solita - fallimentare - strategia: paragonare il premier al Duce. Come? Accusandola di parlare alle folle "dal balcone". "Sono due anni che è chiusa nei palazzi romani - ha tuonato Schlein -. Esce soltanto per brevi comparsate e ormai Giorgia Meloni vede soltanto le persone dall'alto dei palchi o dei balconi. Dei problemi reali delle persone non ha più contezza. Ogni volta che sale su quei palchi attacca noi, la magistratura, i giornaloni, i migranti. E intanto oggi le persone dopo due anni di suo governo - ha concluso - non stanno meglio".

Formigli però le ha fatto notare che il gradimento sul premier e sui partiti che compongono la maggioranza di governo non cala. Anzi, col passare dei mesi, cresce sempre di più. Come al solito, Schlein non è riuscita a rispondere sui contenuti. Ma ha preferito riproporre la stessa fake news sui tagli alla sanità.