Sinner-Berrettini, campioni anche in tv: ecco i dati sconvolgenti

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Coppa Davis”/ Rai 2)

Solo pochi giorni fa abbiamo commentato i dati di Coffee Break di Andrea Pancani che su La7 raggiungeva picchi di audience dando voce alle proprie perplessità sulla strategia europea anti Fitto a lungo portata avanti dalla sinistra. Poi le cose sappiamo come sono andate: Meloni l’ha spuntata e Fitto è vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Nel caso della Coppa Davis parliamo di un evento sportivo, ma qualche insegnamento a certa politica lo impartisce. Si gioca il quarto di finale contro l’Argentina e, sul punteggio di 1 a 1 dovuto alla sconfitta di Musetti recuperata dal successo di Sinner, il doppio è decisivo per assegnare la vittoria: la coppia Sinner-Berrettini si aggiudica il match in due set e l’Italia approda in semifinale dove se la vedrà con l’Australia. Dopo il trionfo i nostri due doppisti, fisiologicamente rivali ma uniti negli interessi del Tricolore, hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno sottolineato e ribadito la loro solida amicizia e stima reciproca.

Non è secondario che il gioco di squadra dei due campioni abbia ottenuto notevoli risultati d’ascolto: 2.424.000 spettatori e l’11.8% di share in prime time su Rai 2. E i singolari giocati nel preserale erano stati seguiti da 1.419.000 spettatori col 9.4%. Speriamo che anche certa politica ne tragga lezione.