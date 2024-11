Da noi a ruota libera, Federica Nargi confessa: "Di cosa mi vergogno oggi"

24 novembre 2024 a

"Mi vergognavo delle mie origini, ma oggi mi vergogno di essermi vergognata. Ho capito che essere autentici è un valore": Federica Nargi lo ha detto nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera su Rai 1, parlando della relazione con il quartiere di origine, Tor Bella Monaca, e degli inizi della carriera, quando il mondo della tv la faceva sentire inadeguata. Sul suo futuro, invece, l'ex velina ha detto di avere diversi progetti in ballo: "Ho già realizzato molti sogni, ma non mi fermo mai. Vorrei continuare in tv, sempre con rispetto per chi mi circonda, senza competere a tutti i costi".

La Nargi è una delle concorrenti di punta dell'edizione in corso di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E parlando delle emozioni vissute a Ballando, ha fatto riferimento a un episodio in particolare: "Quando ho visto Guillermo Mariotto commuoversi per la nostalgia di casa, ho capito quanto Ballando… sia una scuola di vita. Mi ha aiutato a credere in me stessa e a valorizzare ciò che sono". Federica Nargi, insomma, sta vivendo una nuova giorìvinezza televisiva. Le sue doti da ballerina, in particolare, la stanno facendo splendere più di tutti nel programma si Rai 1.