Verissimo, Silvia Toffanin resiste all'uragano Sinner: che cifra ha sfiorato

Klaus Davi 26 novembre 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Verissimo”/ Canale 5)

Un cocktail di ospiti variegato e colorito ha consentito a Silvia Toffanin e al suo Verissimo di sfiorare il 18% medio di share con picchi superiori al 20% in un sabato pomeriggio distratto dalle straordinarie performance del team italiano in coppa Davis (trasmesse da Rai 2) che in parte si sono sovrapposte al contenitore del Biscione. Astutamente sono stati messi in campo assi dell’immaginario gossip che tra loro però sono molto diversi come pubblico di riferimento.

Nel salotto della conduttrice di Canale 5 (reduce dal successo di This is me) si sono accomodate icone del piccolo schermo come Fiordaliso, Carmen Russo, Angela Melillo, l’imitatore Francesco Cicchella e in collegamento l’attrice Kimberlin Brown, nota come la perfida Sheila Carter di Beautiful. Dopo l’infornata di teenager che hanno affollato la platea di Canale 5 mercoledì in prime time, il marketing Mediaset ha “ribilanciato” il soft talk puntando su brand più consolidati fra gli over 50.

Mossa giusta anche per “rubacchiare” da quello spicchio di bacino Rai non interessato alle gesta tennistiche. Perché funziona Verissimo? A differenza della caustica e disincantata Francesca Fagnani, la Toffanin preferisce il pathos e, nei casi più delicati, una cauta ironia. Due tecniche maieutiche differenti, ma che producono entrambe mai scontati risultati narrativi.