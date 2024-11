Matteo Salvini, ira su Sara Mariani: "I 'maschi bianchi'? Spettacolo indegno"

25 novembre 2024 a

"Ma come si fa???". Matteo Salvini non nasconde la propria indignazione per quanto assistito ad Agorà su Rai 3. Nella giornata di lunedì 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, Sara Mariani ha intervistato Gino Cecchettin. La prima domanda rivoltagli? "Cosa dobbiamo fare oggi, cosa devono fare le istituzioni e anche il governo per porre fine o comunque cercare almeno di invertire la tendenza culturale sbagliata su questo... Cioè - prosegue - cosa dobbiamo fare in modo che i figli, i maschi bianchi, di figli così ce ne siano di meno".

Parole forti che vedono subito il commento del leader della Lega. Su X il ministro dei Trasporti tuona: "È semplicemente inaccettabile che sulla tv di Stato, finanziata da tutti gli italiani, si arrivi a questi livelli. Spettacolo indegno e vergognoso". Nel corso della puntata si è discusso della nuova fondazione lanciata in memoria di Giulia Cecchettin, del processo in corso contro l’assassino (per cui il pm ha richiesto l’ergastolo) e delle implicazioni culturali del tragico evento.

La domanda di Mariani ha preso spunto dalla riflessione della sorella di Giulia, Elena, che aveva definito l’omicida un "figlio sano della società patriarcale". Eppure sui social non è mancata la polemica, in particolare per l’associazione tra razza e violenza e l’uso del termine patriarcato. Poco dopo Mariani ha tenuto anche un monologo sul patriarcato dal titolo "Chiamiamolo Mario".