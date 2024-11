Giovanni Donzelli spezza i sogni della sinistra: "Solido, sereno, al servizio degli italiani"

26 novembre 2024 a

Scintille nella maggioranza. Proprio nel momento in cui si sta discutendo di manovra e modifiche sul fisco, c'è da registrare il mini-scontro tra Lega e Forza Italia. Al centro della discussione, la "questione settentrionale" e la diatriba sul canone Rai. Ma Giorgia Meloni, da buon federatore del governo, ha invitato i suoi alleati di governo ad abbassare i toni.

Sulla stessa linea del premier anche per Giovanni Donzelli. Il deputato di Fratelli d'Italia è stato intercettato fuori da Montecitorio dalle telecamere di David Parenzo. L'inviata di L'aria che tira ha colto l'occasione per domandare a Donzelli quale fosse lo stato della maggioranza. "Lo stato della maggioranza è solido, sereno e al servizio degli italiani - ha spiegato il deputato -. Tutte le volte qualcuno spera che ci sia un intoppo per mettere in crisi questo governo e questa maggioranza e poi non arriva mai perché pensiamo sempre e soltanto all'interesse degli italiani. E quindi con tranquillità ci sarà la miglior manovra possibile visto le condizioni economiche che esistono internazionali, ma - ha poi aggiunto - faremo la miglior manovra possibile".

Poi l'invettiva contro le opposizioni. "E faccio presente che le uniche divisioni le vedo nelle opposizioni, anche all'interno degli stessi partiti. Siamo sereni, compatti, ciascun partito ha delle proprie sensibilità, altrimenti saremmo un unico partito. Ma lavoriamo bene insieme da tantissimi anni come centrodestra. E questa legislatura - ha concluso Donzelli - proseguirà serena per tutti i restanti anni".