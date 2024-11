Nicola Pietrangeli scatenato contro Massimo Gramellini: "Giornalaio!". Il gelo della Balivo

29 novembre 2024 a

Nicola Pietrangeli è stato ospite a La volta buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'ex leggenda del tennis è tornato a parlare delle sue dichiarazioni su Jannik Sinner. L'ex campione aveva dichiarato che l'azzurro dovrebbe vivere tre vite per eguagliare i suoi record. Parole queste che l’hanno fatto finire al centro delle polemiche.

Pietrangeli è stato infilzato da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. Il giornalista, nel suo Caffè in prima pagina, aveva scritto: "È invidioso di Jannik Sinner, non è più il suo tempo…”. Ma a La volta buona, Pietrangeli ha avuto modo di replicare alle sue accuse. "Il mio record di imbattibilità? Non è un vanto, ma un dato di fatto... chi non sa come quel giornalaio del Corriere della sera...".

"Ero a Malaga, nessuno mi ha chiamato": la bordata di Nicola Pietrangeli contro l'Italia del tennis

A quel punto, però, la conduttrice lo ha stoppato: "Non toccare il mio amico Massimo Gramellini eh… non parliamo di persone assenti… quell’articolo non ti è piaciuto, ma non lo nominiamo…”. Quest’ultimo allora ha chiesto alla presentatrice dell’ammiraglia Rai se l’ha letto. E dopo che ha risposto affermativamente l’ex tennista ha quindi colto l’occasione per lanciare una bella frecciata velenosa al giornalista Massimo Gramellini: “Complimenti… ci vincerà il Premio Pulitzer… beato lui…” Detto questo è poi tornato ad attaccarlo: “Io lo chiamo giornalaio perché come si permette di dire che io sono…”.