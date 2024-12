Casa a Prima Vista, la casa più costosa venduta da Mariana D'Amico: cifra-choc

01 dicembre 2024 a

Uno dei fenomeni televisivi di questi mesi è Casa a prima vista, il format immobiliare di enorme successo in onda su Real Time. E una delle protagoniste del programma è Mariana D'Amico, uno dei volti più amati della trasmissione. Nata a Milano e con una passione per il settore immobiliare coltivata fin dalla giovanissima età, Mariana D’Amico ha trovato la sua strada nel mondo della televisione unendo competenze e intrattenimento.

Mariana ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni, accumulando un'esperienza che oggi le permette di essere tra i volti più apprezzati del panorama immobiliare televisivo, un settore che ha di fatto contribuito a inventare e fondare. In carriera, ha concluso con successo oltre 400 vendite, risultato che testimonia la sua dedizione e professionalità. “Ho iniziato a fare investimenti immobiliari insieme a mio marito. Vedevo le dinamiche degli agenti e mi dicevo ‘che bello questo lavoro, voglio prendere subito il patentino da agente immobiliare’. Così, mentre studiavo la facoltà di Linguaggi dei Media all’università, ho iniziato questi studi. Non mi sono laureata perché ho iniziato a lavorare”, ha spiegato Mariana in una recente intervista concessa a FanPage.

Dal 2023 è uno dei volti di punta di Casa a Prima Vista, adattamento italiano del format francese Chasseur D’Appart. Il programma, in cui gli agenti si sfidano nella ricerca e vendita di immobili, ha permesso a Mariana di mettere in mostra le sue abilità e di guadagnarsi l’affetto del pubblico. La sua esperienza e il carisma le hanno fatto ottenere un alto numero di vittorie nel corso delle puntate. “Oggi la gente si identifica con l’agente immobiliare più che con la società. Come è successo a noi, alla fine oggi ci cercano perché si identificano in me o in Ida o in Gianluca”, ha dichiarato Mariana ai microfoni di Radio Deejay, sottolineando quanto il successo dello show dipenda anche dalla personalità e dall’empatia dei suoi protagonisti.

E nella sua carriera da agente immobiliare c'è un "colpo" del quale è particolarmente orgogliosa: si tratta della casa più costosa che è mai riuscita a vendere. Ne aveva parlato in radio, con Gianluca Gazzoli, a cui la D'Amico ha rivelato di essere riuscita a vendere un attico di 100 metri quadri con terrazza a Milano, in zona San Siro. Il prezzo? La bellezza di 3,8 milioni di euro, come detto la vendita più alta in carriera. Almeno fino ad oggi...