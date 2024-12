L'Eredità, violenza mai vista contro Christian: "Togliti dai cog***", "Mi dai fastidio", "Tutto truccato"

03 dicembre 2024 a

a

a

Si chiama Christian e sta scrivendo la storia de L'eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Un programma che ha alle spalle moltissimi anni di onorata tradizione e che, sera dopo sera, continua a mettere a segno dati impressionanti in termini di share. E come detto, Christian sta scrivendo la storia del format.

Il concorrente infatti ha messo in tasca, fino ad ora, 316mila euro: la cifra più alta della stagione. E gli mancano solo 5mila euro per diventare il concorrente che si è portato a casa la maggior cifra di sempre. Il tutto, in un lasso di tempo relativamente breve. Ma forse proprio perché così "ricco", o forse anche per il suo essere un poco saputello, Christian è sempre meno amato dal pubblico. E quanto accaduto nella puntata di martedì 3 dicembre, in tal senso, è piuttosto emblematico.

A metà della puntata, Christian ha sfidato nel cosiddetto testa a testa Romano, uno degli sfidanti di turno. E tanto per cambiare ha vinto, pur in maniera sofferta. Ecco, il punto è che la vittoria di Christian ha scatenato i social, ha scatenato la furia di chi, su X, commenta in presa reale la puntata de L'Eredità.

"Perché non riesce a collegare le parole": L'Eredità, dopo la puntata monta un brutto sospetto su Martina

Utenti scatenati, tra insulti e accuse di favoritismo: gli autori, secondo loro, parteggerebbero per il barbuto Christian. "E nulla, non ce lo togliamo dai cog***", commentava Amintore. "Come riuscire a far vincere sempre Christian... pallette", aggiungeva Pier. "Ma perché a Cristian danno sempre parole più facili? Mah", adombrava il complotto una terza utente. "Niente non ce lo leviamo più di torno!", rincarava Monica. "Logico che quando mancano pochi secondi a Christian fanno domande con 4 lettere da rispondere...si sapeva già...", rilanciava il complottista Massimo. "Non è giusto, mi dà fastidio Cristian perché è troppo agguerrito. Ma quanto vuole stare all'Eredità", chiosava Rita. E così via, in un diluvio di commenti davvero feroci nei confronti del povero Christian.