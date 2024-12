"Che magnifica impresa", Mare Nostrum: la storia della navigazione italiana - La prima puntata

04 dicembre 2024 a

a

a

"Che magnifica impresa", il programma condotto dal direttore di Libero, Mario Sechi, su RaiStoria (ogni martedì sul canale 54 del digitale terrestre), in questa puntata racconta la storia della navigazione italiana moderna, dai cantieri storici dell'800 fino al Rex, il transatlantico italiano realizzato dall'Ansaldo nel 1931 e vincitore del Nastro Azzurro; e ancora, dalle splendide turbonavi del dopoguerra alle attuali realizzazioni nell'ambito dello yachting e delle navi da Crociera. Senza dimenticare l'Amerigo Vespucci (1931), la più bella nave scuola di tutti i tempi, orgoglio della Marina militare italiana e della nostra cantieristica. Un racconto di mare, di navi, di cantieri, di sfide impossibili, di lavoratori, di maestri d'ascia e di navigatori. La storia dell'Italia che va per mare narrata da Mario Sechi insieme a Marco Tronchetti Provera, Luca Lo Basso, Katia Balducci, Pierroberto Folgiero e in collegamento dall'Oceano Indiano il capitano di fregata e comandante in seconda dell'Amerigo Vespucci Tommaso Faraldo.



Clicca qui per rivedere la prima puntata di "Che magnifica impresa" su RaiPlay