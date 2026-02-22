Federica Brignone, il ritiro? L'ultima clamorosa indiscrezione

Nell’ultimo giorno dei Giochi, mentre Milano-Cortina si avvicina alla cerimonia di chiusura che si terrà a Verona, il presidente FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Flavio Roda traccia il bilancio dell’Italia olimpica e lancia una sorta di profezia sul futuro di Federica Brignone, protagonista leggendaria di questi Giochi con il suo doppio oro a 10 mesi dall'agghiacciante infortunio. La 25esima edizione dei Giochi invernali consegna al Paese numeri mai toccati prima: ad ora 30 podi e 10 ori. Un risultato che Roda riassume così: "Sono abbastanza soddisfatto di come è andato l’insieme delle Olimpiadi, non solo per i risultati ma per quello che è stato l’approccio degli atleti, indipendentemente da chi ha portato l’oro, l’argento o il bronzo - ha premesso -. Abbiamo visto una determinazione da parte di tutti e questa è la cosa più importante. Spesso abbiamo sofferto i grandi eventi invece siamo riusciti ad arrivare a Milano Cortina concentrati ed alla fine i risultati sono arrivati. La soddisfazione è stata vedere atleti di settori diversi capaci di combattere in ogni condizione".

E ancora, prosegue Roda: "Ogni settore ha la propria particolarità e non si possono fare differenze di importanza: sono sport diversi e tutti hanno il loro valore. E proprio per questo dico bravi e grazie a tutti quanti. Ci sono tante storie in questa Olimpiade: Federica Brignone era impensabile riuscisse a fare quello che ha fatto. Ma anche Flora Tabanelli: con il crociato rotto ha saputo esserci e prendere addirittura una medaglia. Il futuro di Federica Brignone? Ora deve finire la stagione, poi con questi risultati penso che ci sarà anche nel prossimo inverno, poi spetterà a lei scegliere. Noi speriamo che resti il più possibile". Insomma, la profezia di Roda è piuttosto chiara: nessun ritiro, la Tigra il prossimo inverno sarà ancora in pista.

