Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Federica Brignone, il ritiro? L'ultima clamorosa indiscrezione

domenica 22 febbraio 2026
Federica Brignone, il ritiro? L'ultima clamorosa indiscrezione

2' di lettura

Nell’ultimo giorno dei Giochi, mentre Milano-Cortina si avvicina alla cerimonia di chiusura che si terrà a Verona, il presidente FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Flavio Roda traccia il bilancio dell’Italia olimpica e lancia una sorta di profezia sul futuro di Federica Brignone, protagonista leggendaria di questi Giochi con il suo doppio oro a 10 mesi dall'agghiacciante infortunio.

La 25esima edizione dei Giochi invernali consegna al Paese numeri mai toccati prima: ad ora 30 podi e 10 ori. Un risultato che Roda riassume così: "Sono abbastanza soddisfatto di come è andato l’insieme delle Olimpiadi, non solo per i risultati ma per quello che è stato l’approccio degli atleti, indipendentemente da chi ha portato l’oro, l’argento o il bronzo - ha premesso -. Abbiamo visto una determinazione da parte di tutti e questa è la cosa più importante. Spesso abbiamo sofferto i grandi eventi invece siamo riusciti ad arrivare a Milano Cortina concentrati ed alla fine i risultati sono arrivati. La soddisfazione è stata vedere atleti di settori diversi capaci di combattere in ogni condizione". 

Federica Brignone, l'orgoglio della tigre: "Fare la comparsa? Mai". E ora...

Federica Brignone torna a parlare dopo il doppio trionfo olimpico a Milano-Cortina, un’impresa leggendaria costrui...

E ancora, prosegue Roda: "Ogni settore ha la propria particolarità e non si possono fare differenze di importanza: sono sport diversi e tutti hanno il loro valore. E proprio per questo dico bravi e grazie a tutti quanti. Ci sono tante storie in questa Olimpiade: Federica Brignone era impensabile riuscisse a fare quello che ha fatto. Ma anche Flora Tabanelli: con il crociato rotto ha saputo esserci e prendere addirittura una medaglia. Il futuro di Federica Brignone? Ora deve finire la stagione, poi con questi risultati penso che ci sarà anche nel prossimo inverno, poi spetterà a lei scegliere. Noi speriamo che resti il più possibile". Insomma, la profezia di Roda è piuttosto chiara: nessun ritiro, la Tigra il prossimo inverno sarà ancora in pista.

Federica Brignone, la risposta con cui ha fulminato sua madre

"Inizialmente sembrava davvero finita. I medici parlavano di dieci mesi per tornare alla normalità. Una cosa...

Infine, il presidente esalta l’oro di Simone Deromedis e saluta Dorothea Wierer: "Deromedis era già determinato da ieri, l’ho visto a Livigno. Voleva questo oro, a dispetto delle voci negative. Ieri mi ha promesso che avrebbe fatto la differenza e così ha fatto e grandi applausi anche a Federico Tomasoni. E’ stato emozionante salutare Dorothea, ha fatto innamorare del biathlon in Italia e non è stata solo una grande atleta: brava anche per questo quinto posto di oggi, credo sia un successo anche questo. Mancherà qualcosa di importante. Il biathlon merita spazio sui media, anche quelli nazionali: ha dato tanti risultati e atleti, così come il vivaio che è importante", conclude Roda.

tag
federica brignone
milano-cortina
flavio roda
flora tabanelli
simone deromedis
dorothea wierer

Ghiaccio e potere Dalla guerra fredda al tifo dei presidenti: l'hockey fa politica

Milano-Cortina 2026, ultimo giorno di Olimpiadi: vi mancheranno?

La storia Milano-Cortina, il dolore di Tomasoni diventa magia grazie ai Giochi

ti potrebbero interessare

Juventus-Como, Bargiggia assalta Chiellini: "Incapace, dimettiti"

Juventus-Como, Bargiggia assalta Chiellini: "Incapace, dimettiti"

Juventus, per Di Gregorio è finita: chi arriva al suo posto

Juventus, per Di Gregorio è finita: chi arriva al suo posto

Milano-Cortina 2026, ultimo giorno di Olimpiadi: vi mancheranno?

Milano-Cortina 2026, ultimo giorno di Olimpiadi: vi mancheranno?

Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto

Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto