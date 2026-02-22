Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto

Un campione lo riconosci soprattutto quando perde. E Jannik Sinner, subito dopo l'ìinatteso il ko contro Jakub Mensik a Doha nell'Atp 500, ha offerto una lezione di stile che racconta molto più di qualsiasi statistica. Finito il quarto di finale nel cuore della notte, con il programma slittato per la lunga sfida tra Khachanov e Alcaraz, il numero due del mondo ha pensato prima all’avversario che a se stesso.

Rientrati negli spogliatoi per le consuete routine che precedono la conferenze stampa, l’ordine prevedeva che fosse l’azzurro a presentarsi per primo. Sinner ha però fatto un passo indietro, invitando Mensik ad anticiparlo: "Vai tu per primo", ha scandito il ragazzo di San Candido. Un gesto concreto per consentire al ceco di accorciare i tempi, rientrare prima in albergo e recuperare energie in vista del match successivo.