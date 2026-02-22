Affari Tuoi, Martina Miliddi irrompe in studio così: tripudio sexy

Ancora qui, ancora nel regno di Stefano De Martino, del Dottore e di Herbert Ballerina. Il regno dei pacchi e della fortuna. Siamo ovviamente ad Affari Tuoi, il game-show campione di ascolti in onda su Rai 1, la puntata è quella di sabato 21 febbraio. Una serata anomala, compressa nei tempi e scandita da un avvio in ritardo: a tre giorni dal Festival, la macchina di Sanremo comincia già a farsi sentire e "rosicchia" minuti a De Martino.

Il debutto del PrimaFestival 2026, affidato al trio Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, allunga infatti il preserale e costringe il gioco dei pacchi a partire con circa un quarto d’ora di slittamento. In apertura spazio all’intervista a Pietro Tredici, figlio di Gianni Morandi, che racconta “Uomo che cade” e rivela il consiglio ricevuto dal padre: "Goditela".

Poi la linea passa a De Martino, che mette subito le cose in chiaro: "Questa sera puntata lampo, flash, solo 30 minuti". Promessa mantenuta. In studio arriva Luca da Genova, accompagnato dalla fidanzata Giulia. L’avvio è da brividi: al primo colpo esce il pacco da 300mila euro. Una partenza in salita che segna l’umore della serata, anche se strada facendo restano in gioco i 100mila euro, cifra più alta superstite tra molti pacchi blu.

Quindi uno stacchetto di Martina Miliddi in versione marinaretta: shorts e top celesti, attillatissimi. E il pubblico impazzisce. Dunque si torna a giocare e Luca tenta la svolta: cambia l’8 con il 12. Mossa azzeccata, perché nel pacco abbandonato c’era solo 1 euro. Il finale è un testa a testa tra 100mila e 50 euro. Il Dottore offre 33mila euro. Giulia si sbilancia: "Io ho una sensazione fortissima che i 100mila siano nell’altro pacco". Luca tentenna, poi cede: "È una bella cifra – ammette – per come si era messa va bene così: accettiamo i 33mila euro". Nel loro pacco, però, si nascondevano davvero i 100mila euro. Una beffa che chiude la puntata con un sorriso a metà. Oggi Affari Tuoi sarà in "pausa" per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Dunque in onda lunedì, quindi il lungo stop forzato per la concomitanza di Sanremo 2026.