L'Eredità, il crollo di Gabriella: ecco come saluta lo studio

Altro giro, altra puntata de L'Eredità. Siamo nel regno di Marco Liorni. Il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, l'atto finale dove il campione di turno può sbancare e vincere il montepremi. La puntata in questione del format campione di ascolti è quella di sabato 21 febbraio.. L’appuntamento del 21 febbraio chiude una settimana particolarmente brillante per il quiz di Rai 1, capace ancora una volta di dominare in termini di share la fascia preserale. In studio si respira aria di passaggio di testimone: da un lato la solidità di Gabriella (la campionessa che aveva annunciato il ritiro salvo ripensarci subito dopo), dall’altro l’ascesa di Cristian.

L'Eredità, la rivolta contro Gabriella: "Un insulto agli altri campioni" Ha del clamoroso la decisione presa da Gabriella, concorrente de L'Eredità, che dopo aver conquistato 260mila...

E alla fine Gabriella, pensionata di Asti, lascia il programma con un bottino complessivo di 260 mila euro, cifra che la colloca tra le campionesse più vincenti di sempre. Nei giorni scorsi, come detto, aveva spiazzato tutti annunciando il ritiro per non sfidare oltre la sorte, salvo poi ripresentarsi in studio. Stavolta però la partita prende una piega diversa. Finisce per tre volte alle sfide a tempo e, consapevole delle difficoltà, ammette: "Non è giornata". L’ultimo duello le è fatale: cala il sipario sulla sua parabola,

L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda "Ieri sera hai detto 'io lascerei qua', poi invece...", "Ci ho ripensato!". A L'Eredit&a...