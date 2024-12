This is me, effetto-turbo con Pier Silvio Berlusconi: Mediaset chiude alla grandissima

Klaus Davi 07 dicembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (This is me)

Chiude in bellezza questa scommessa di Mediaset, ovvero capitalizzare la storia di un talent, Amici, che assurge a diventare il brand identificativo di tutta l’azienda. È una sorta di scelta di campo nel senso che la tv commerciale, che ha sempre privilegiato l’intrattenimento passando anche per i reality più fini a sé stessi, persegue ora la strada della fatica, del talento, dell’impegno e del «non esistono scorciatoie».

A coronamento di tutto questo è comprensibile la sorprendente entrata in scena nel corso dell’ultima puntata di Pier Silvio Berlusconi, sintesi di questa nuova svolta, un po’ anche collegata con il coinvolgimento di conduttori più di sinistra come Bianca Berlinguer.

This is me nelle tre serate ha tenuto una media ben sopra i 3 milioni di spettatori e vicina al 22% di share, mercoledì sera ancora oltre i 3 milioni col 21.8% di share e picchi del 29% proprio in occasione dell’uscita di Pier Silvio e nei commossi saluti finali di Silvia Toffanin. Dal punto di vista aziendale ci sarà un pre This is me e un post This is me.

Johnny Depp e Amber Heard, il processo in tv fa il botto: ecco le cifre

Non stupisce, per esempio, che La talpa non abbia sortito i risultati sperati se la strada indicata del sistema dei valori è quella del format condotto dalla Toffanin. È un’indicazione aziendale e valoriale di comunicazione, di narrazione verso cui la tv intende muoversi in vista anche di sfide europee.