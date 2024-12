"Che magnifica impresa": la seconda puntata dedicata all'"Italia verticale", viaggio nella grande architettura italiana

10 dicembre 2024 a

L'architettura italiana protagonista della nuova puntata di "Che Magnifica Impresa" in onda questa sera alle 21.10 su Rai Storia. Nel programma condotto dal direttore di Libero, Mario Sechi, c'è il racconto di tutto ciò che ha fatto e fa ancora grande il nostro Paese nel mondo. In questo episodio c'è un'Italia che si sviluppa verso l'alto: è quella delle costruzioni, degli architetti e delle loro creazioni. Un'Italia verticale in cui si immagina, si disegna e si costruisce. Ad accompagnarci in questo viaggio l'architetto Massimiliano Fuksas, Elena Dellapiana e Marco Ratti. Appuntamento alle 21:30 su Rai Storia. Qui di seguito il promo di questa seconda puntata.