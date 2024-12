Affari Tuoi, non solo share da record: clamoroso colpo di Stefano De Martino, cosa sta succedendo in Rai

15 dicembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Affari Tuoi)

Oltre ogni aspettativa i risultati di Affari tuoi, assegnata quest’anno dai vertici Rai a Stefano De Martino. I report pubblicitari a settembre stimavano una media in linea con quella della scorsa edizione targata Amadeus, che si stabilì su un ottimo 24.5% di share con oltre 5 milioni di spettatori. Ebbene, De Martino giovedì sera ha superato i 6 milioni di spettatori e il 28%, con una curva che è arrivata a toccare il 35% nel finale quando la concorrente Chiara dell’Umbria ha visto sfumare il suo sogno da 50mila euro puntando sulla Lombardia invece che sul Piemonte.

Numeri da tv generalista dei tempi d’oro. Il successo del conduttore campano è un vero caso di marketing. Ora centri media come OmnicomMediaGroup prevedono un’ulteriore crescita e un possibile sfondamento del tetto del 30% medio. A fare la differenza sono i bambini/giovanissimi che sono tornati a guardare Rai 1 nell’access prime time con medie superiori al 22% tra gli 8/19 anni.

Affari tuoi, l'incredibile video di Chiara in camerino prima del disastro: "Stasera..." | Guarda

E i nuovi metodi di rilevazione annunciati dall’Auditel, che dal 30 dicembre misurerà i dati in tempo di chi guarderà un programma nono solo sulla tradizionale tv ma anche su altri device come tablet, smartphone o pc, potrebbero avvantaggiare ulteriormente il format dei pacchi e un anchorman come De Martino molto popolare tra i millennial.