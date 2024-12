L'Eredità, il super-campione Christian eliminato dopo 25 puntate? Girano voci inquietanti

14 dicembre 2024 a

Christian Giordano è stato eliminato dopo ben 25 puntate de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda ieri, venerdì 14 dicembre, l’infermiere di Capaccio Paestum, 29 anni, è uscito sconfitto dallo scontro con la debuttante Carla, poi battuta a sua volta da Pierfrancesco, che si è aggiudicato la puntata ed è arrivato alla Ghigliottina, ma senza vincerla. Nonostante l'eliminazione, Christian si porta a casa un montepremi di ben 310.625 euro, frutto di 4 Ghigliottine vinte. L'unico rammarico, forse, è quello di non essere riuscito a raggiungere il record di concorrente che ha vinto di più nella storia del programma. Gli sarebbero bastati 5mila euro.

Il 29enne era arrivato per la prima volta nel programma lo scorso 15 novembre, con tanto di vittoria al debutto. E in poco tempo è diventato uno dei concorrenti più apprezzati del game show. La sua uscita di scena è avvenuta dopo che non è riuscito a trovare la soluzione alla definizione "Lo è una brutta figura", ovvero "barbina". L’infermiere campano, apparso in difficoltà, ha lasciato trascorrere i 45 secondi a disposizione senza dare la risposta esatta. "Cado sulla barbina", ha commentato a caldo il concorrente, per poi salutare i telespettatori e ringraziare tutti: "Colgo l’occasione per ringraziare tutti, soprattutto tu Marco che sei fantastico. E’ stata una bellissima esperienza, sono stato benissimo, sono anche riuscito a vincere qualcosa".

"Voglio cogliere l’occasione per salutare la mia famiglia - ha continuato Christian - quindi mia mamma Maria, mio padre Giuseppe e mia sorella Carola, i colleghi che mi hanno coperto ed ultimo, ma non meno importante, EU". Quest'ultimo saluto, un po' misterioso, ha catturato l'attenzione del conduttore, che ha detto: "E chi vuol capire capisca". A quel punto Liorni ha abbracciato il concorrente dicendogli: "Ci dispiace, siamo ammirati per il grande campione che sei". Standing ovation del pubblico in studio. In molti sui social hanno commentato la sua uscita di scena. Qualcuno per esempio ha scritto: "Christian ha fatto una figura barbina". Qualcun altro invece: "Non mi era simpatico Christian però il modo in cui è andato via non mi è piaciuto". Infine, c'è anche chi ha avanzato un'ipotesi piuttosto bizzarra: "Comunque era palese che l’ha fatto apposta a sbagliare. Si era stancato".