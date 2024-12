Casa a prima vista ha fatto scuola, un caso clamoroso su Rete 4: ecco cosa è andato in onda

Claudio Brigliadori 17 dicembre 2024 a

Casa a prima vista ha fatto scuola. Piccolo grande caso televisivo del 2024, impronosticabile fenomeno della fascia dell’access prime time su Real Time, lo show ha rilanciato alla grandissima in tv e sui social il fenomeno del mattone-show.

Biscottino Torre, Corrado Sassu, Ida Di Filippo e gli altri sodali da agenti immobiliari si sono trasformati in star, dispensatori di consigli e saggezza. E sulla scia del loro successo si sono riaccesi i riflettori anche sul fenomeno degli appartamenti “estremi”, offerte folli sia per metratura sia per richiesta. La bolla immobiliare, insomma, da piaga sociale è tornata a essere anche un format mediatico. Una tra le tante prove, il servizio di Zona Bianca, su Rete 4, in cui l’avvocato Martina Margarìa mostra con orgoglio alle telecamere la “soluzione” da 15 metri quadrati ristrutturata da lei in persona. Un loculo, proposto però come mordernissimo monolocale cittadino: «Cucina modulare con lavastoviglie, dispensa, frigorifero, la cappa, un piccolo piano cottura, l’armadio e un secondo armadio». Un vezzo quest’ultimo forse poco funzionale, ma «specifica richiesta dell’attuale inquilina, una giovane professionista che frequenta poco l'abitazione».

"Casa a prima vista estrema": Zona Bianca, il video che scandalizza anche Del Debbio | Guarda

Alla mente di tutti non può non sovvenire la scena di Renato Pozzetto ne Il ragazzo di campagna, e il suo milanesissimo “Taaac”: «Abbiamo il piano per mangiare con sotto gli sgabelli. Qui tutto è ragionato al centimetro. Infine vediamo il bagno con una comoda doccia». In studio, Paolo Del Debbio davanti alla porta ancora chiusa della toilette mormora: «Ho paura». E mentre molti tra pubblico e ospiti accolgono la visione con un “wow”, in tanti a casa penseranno ai 750 modici euro da sborsare per il lusso di vivere in centro a Milano o Roma. E già, vivere. O sopravvivere, come cantava Vasco Rossi?