Belve, Vittorio Feltri su Papa Francesco: "Froc***, cosa mi ha detto il Pontefice". Fagnani di sasso

17 dicembre 2024 a

a

a

Un Vittorio Feltri come sempre senza peli sulla lingua, quello che si confida a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, il tutto nell'ultima puntata della stagione, quella trasmessa martedì 17 dicembre, puntata di cui nel pomeriggio sono filtrate alcune anticipazioni.

Il direttore nell'intervista ha parlato a lungo anche i dettagli di un singolare incontro privato con Papa Francesco. "Quando mi ha visto tra le persone che stavano aspettando di conoscerlo, mi ha detto: Io la conosco. Abbiamo gli stessi pensieri su molte cose", racconta Feltri. A quel punto, il fondatore di Libero ha risposto con una battuta: "E allora mi sono messo a ridere e ho detto: Su che cosa, sulla froc*** per esempio?". Feltri sottolinea che il Papa "si era espresso contro la froc***", ripetendo un concetto che, a suo dire, sarebbe già stato attribuito in passato al Santo Padre. Del caso sollevato dalle parole del Papa, infatti, se ne era parlato a lunghissimo.

Francesca Fagnani, stupita, a quel punto interviene e afferma: "Si era espresso anche in modo inclusivo però il Papa, ha detto chi siamo noi per giudicare...". Ma Feltri replica prontamente: "No, a me non lo ha detto. Ci siamo scambiati un paio di battute in latino, due parole...". A quel punto la Fagnani insiste: "Ma non vi siete detti froc***?". Feltri conferma con fermezza: "Sì, quello sì". A questo punto, la conduttrice passa a un'altra domanda: "E lui che ha detto?". Il direttore risponde raccontando l'intera scena: "L'aveva detto lui prima, aveva parlato di froc*** e che nella Chiesa ce ne sono troppi, e io gli ho dato ragione".

"Corna? Mi tratti come se fossi un ladro": Vittorio Feltri gela Francesca Fagnani

Non paga, la Fagnani chiede ulteriori lumi: "Ma la parola froc*** l'ha detta lei o Sua Santità?". E Vittorio Feltri risponde senza esitazione alcuna: "L'ha detta Sua Santità e io gli ho detto che ero d'accordo con lui sulla froc***. Ci mancherebbe che il Papa fosse favorevole alla froc***", conclude tranchant Vittorio Feltri.