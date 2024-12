Ballando, Mariotto: "Guaccero? Troppo facile". Altro terremoto: perché non doveva vincere

24 dicembre 2024 a

a

a

Guillermo Mariotto dopo le note polemiche non ea presente alla finale di Ballando con le stelle, e forse è stato un bene per evitare ulteriori polemiche sul fronte delle votazioni, che spesso dividono il pubblico. E non solo. A far discutere sono state comunque alcune sue dichiarazioni rilasciate all’AdnKronos da Mariotto dopo la finalissima condotta da Milly Carlucci su Rai 1: “Troppo facile la vittoria di Bianca Guaccero. Non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere. Avevo stilato la mia personale classifica”. La vittoria è però andata proprio a Bianca Guaccero, che ha conquistato il primo posto con Giovanni Pernice, mentre secondo Mariotto al secondo gradino del podio sarebbe dovuta salire Federica Nargi.

Mariotto, assente dalla finale a causa di un infortunio che lo ha costretto su una sedia a rotelle, non ha mancato di esprimere il suo sostegno ad alcuni concorrenti. Tra i suoi favoriti, ha citato Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, definiti “senza eguali e senza rivali”. Un’affermazione che potrebbe far discutere, considerando che la coppia non ha avuto abbastanza tempo per mostrare appieno il proprio potenziale. Non è mancato un elogio alla sua favorita Federica Nargi, arrivata terza, che secondo il giudice “ha trasformato il ‘rospo’ Favilla in un principe azzurro”.

"Vogliamo il certificato". Ballando, scoppia il caso dopo la finale: dove è stato avvistato Mariotto

Mariotto ha poi speso parole particolari per Anna Lou Castoldi, definita “una bocca della verità” dopo la scelta di ballare senza piercing durante la finale, e per Tommaso Marini, descritto come “il concorrente più fluido che sia mai stato in gara”. Tant'è, ora resta sullo sfondo una domanda: Guillermo Mariotti nel 2025 farà parte del cast del programma? Lui, da par suo, risponde in modo criptico: "Solo Dio può saperlo”. Non ci resta che attendere...