Ballando, Luca Favilla stronca Bianca Guaccero: "Senza baci né annunci"

Non hanno conquistato il primo posto a Ballando con le Stelle - lo show danzereccio del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci -, ma Federica Nargi e Luca Favilla, ribattezzati "i Nargilla", si sono guadagnati un onorevole terzo posto. Dietro di loro, soltanto due coppie che, per motivi diversi, hanno fatto discutere durante tutta l’edizione dello show di Rai 1. Ma non loro. l commento a caldo di Luca Favilla, catturato nel backstage da La Volta Buona subito dopo la finale di sabato sera, riassume perfettamente il loro percorso:

"Sono contento di essere arrivato qua, a questo punto – perché senza Federica non ce l’avrei fatta – senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio". Parole che suonano anche come una stoccata velata ai vincitori, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno fatto parlare di sé non solo per le esibizioni ma anche per la storia d’amore nata tra le prove e il palco. E non è mancato un riferimento implicito a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, i secondi classificati, che hanno acceso l’attenzione durante la finale con l’annuncio del ballerino: potrebbe essere stata la sua ultima partecipazione al programma. Le dinamiche dietro le quinte e i cambi di partner della nuotatrice hanno fatto il resto.

Nargi e Favilla, invece, hanno scelto di farsi notare unicamente per il loro talento sulla pista. Fin dalla prima puntata si sono imposti come una delle coppie più forti, dimostrando grande sintonia e qualità tecniche. Federica Nargi, come Bianca Guaccero, ha fatto emergere fin da subito la sua naturale predisposizione per la danza, mentre Luca Favilla ha saputo brillare non solo come maestro ma anche come coreografo. Insomma, ha convinto in tutto e per tutto.