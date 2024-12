Affari Tuoi, "giocato col c**o scusate": si scatenano gli insulti dopo la puntata

30 dicembre 2024 a

Non è stata una partita fortunata quella di Noemi ieri ad Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La pacchista dalle Marche ha giocato insieme alla sorella Valentina, ma purtroppo è riuscita a portarsi a casa solo 20 euro dopo una serie di cambi poco fortunati. La concorrente ha iniziato la puntata col pacco numero 6, che poi però ha deciso di cambiare, dopo la proposta del dottore, con il numero 1. A quel punto Noemi non ha voluto sapere cosa ci fosse nel suo vecchio pacco. E la sua scelta ha fatto infuriare molti telespettatori, curiosi di sapere cosa avesse lasciato andare la pacchista.

Poi, dopo aver eliminato quasi tutti i pacchi rossi, Noemi ha deciso di accettare un altro cambio pacco. E, colpo di scena, ha voluto indietro il suo precedente pacco, il numero 6, mai aperto. A quel punto, però, ha voluto sapere cosa ci fosse all'interno del numero 1. Purtroppo c’era il premio da 5.000 euro. La sua scelta, dunque, non si è rivelata proprio giusta. Alla fine, quando sono stati eliminati anche i 300mila euro, il dottore ha offerto alle due sorelle un terzo cambio pacco. Noemi avrebbe voluto accettare e prendere l’8, ma sua sorella Valentina le ha consigliato di rifiutare. E così è stato: la concorrente ha tenuto il 6 al cui interno c'erano solo 20 euro.

La partita delle due sorelle marchigiane è stata parecchio criticata dagli utenti sui social. In molti, in particolare, non hanno apprezzato i continui cambi di pacco. "Giocato col c**o scusate #affarituoi", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Che partita scrausa #AffariTuoi". E ancora: "La partita l'ha praticamente fatta la sorella....e l'ha fatta malissimo! #affarituoi".