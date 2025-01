4 di sera, Tiziana Maiolo smaschera Beppe Sala e il Pd: "A Milano non funziona l'integrazione"

02 gennaio 2025 a

I festeggiamento del Capodanno in piazza Duomo a Milano hanno fatto molto discutere. Il motivo? Un video, che è diventato virale sui social, ha mostrato alcuni immigrati nordafricani intendi a filmarsi con un telefonino. Oltre alla gioia per la fine del 2024, dalla clib si può ascoltare benissimo tutto il loro disprezzo per le forze dell'ordine e per il nostro Paese. Una vicenda che ha suscitato lo sdegno di molti. Sia in Italia sia all'estero.

"Che tristezza. Festeggiare il Capodanno con risse e insulti all’Italia, agli italiani e alla Polizia è da cretini. Non gli piace il nostro Paese? Che tornino da dove sono venuti. Non abbiamo bisogno di loro", ha commentato su X il segretario della Lega Matteo Salvini. Ma non è il solo. Anche Elon Musk ha ricondiviso il video di piazza Duomo e postato una faccina perplessa e disgustata.

A 4 di sera, il talk show politico in onda su Rete 4, si è tornati a parlare del tema dell'integrazione. Tiziana Maiolo, ex deputata e ora giornalista, non ha avuto la minima esitazione a condannare il modello che il Pd e il sindaco Beppe Sala ha imposto a Milano. "Quello che è successo a Milano la notte di Capodanno ha dimostrato che non è che siano servite a molto - ha spiegato Maiolo -. Ho l'impressione che a Milano non stia tanto funzionando l'integrazione. Milano è una città accogliente, però la vera accoglienza deve essere accompagnata all'integrazione. Se questi ragazzi sono di seconda generazione, io mi domando il funzionamento della scuola".