Domenica In, Mara Venier gela i telespettatori: "Penso sia davvero il momento di lasciare"

Per Mara Venier il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi. Prima la solita truffa, dove alcuni malintenzionati hanno rubato la sua immagine per pubblicizzare prodotti dimagranti e di bellezza. Poi suo marito, che non sta bene. E infine, il suo occhio destro che le sta dando sempre più problemi. "Dovrò fare altri interventi per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all'inizio aveva detto che non avrei più visto dall'occhio destro, invece, pian piano ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla ma mi sbatto come una pazza", ha confessato in una intervista rilasciata a Gente.

La conduttrice di Domenica In si divide tra Roma e Milano. Nella capitale registra le puntate del suo programma televisivo. In Lombardia, invece, assiste suo marito. "In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l'amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini", ha spiegato.

"Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest'anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c'è tempo per decidere", ha precisato Mara Venier.