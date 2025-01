Mary Poppins, la tata volante non perde colpi: l'ultimo botto è su Rai 1

Klaus Davi 08 gennaio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mary Poppins)

Ennesimo boom per la favola di Mary Poppins (una immensa Julie Andrews) riproposta quest’anno da Rai 1 alla vigilia della festività della Befana. Il celeberrimo film Disney del 1964, ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers, ha ottenuto un ottimo 16.3% di share battendo la concorrenza nel prime time di domenica. Le interpretazioni sui motivi di tanto successo si sprecano. Da sempre i critici hanno scritto che questa interpretazione cinematografica era rivolta soprattutto agli adulti (come tutte le favole del resto). Ora, che il riscontro di audience sia dovuto a una semplice e legittima voglia di evasione o a motivi più profondi è discutibile.

Di sicuro, la metafora della donna tutta d’un pezzo che introduce la magia, l’eccentricità e l’anticonformismo in una famiglia inglese comandata da un padre padrone che vuole che tutto funzioni perfettamente ma che, per via del lavoro, sta inesorabilmente trascurando moglie e figli, si presta perfino a un’interpretazione politica.

Chi ci vede una critica al razionalismo anglosassone, chi un attacco al comunismo, chi al contrario una celebrazione dei valori del capitalismo e chi, infine, una narrazione finalizzata a ribadire la centralità pedagogica della famiglia. Probabilmente la decodificazione più giusta visto che l’autrice P. L. Travers svelò di aver avuto un’infanzia problematica e infelice.