Grease fa il 5% su Italia 1 in una serata impossibile: ecco chi va matto per il grande classico 

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Grease)

Un 6 gennaio dominato in prime time dall’abbinamento Affari tuoi-Lotteria Italia che su Rai 1 segna il 37.6% di share sfondando il muro del 45% a mezzanotte e fa l’asso pigliatutto della serata insieme alla finale di Supercoppa Italiana Milan-Inter su Canale 5 che supera picchi del 35%. Ma alcuni importanti trend d’ascolto si possono evincere dalla programmazione del daytime.

Intercetta in pieno il filone revival il classico Grease riproposto su Italia 1 in prima serata arrivando al 5% di share e massimi vicini al 10% nonostante la concorrenza di Rai 1 e Canale 5. Comprensibile l’interesse del pubblico è ricollegata al momento più trionfale della carriera di John Travolta tra fine anni ’70 e inizio ’80. A determinarne il successo in primis le donne (6%) ma anche una buona quota di giovani (20/24 anni al 5%) che attraverso i corsi e ricorsi storici delle mode apprezzano la modernità di un film divertente e dalle musiche che fanno tuttora presa pure sui millennial.

Ottimo risultato per un altro cult, Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, la mattina su Rai 3 nella più corta versione, che, pur in concomitanza con l’Angelus trasmesso sulle ammiraglie Rai e Mediaset, sfiora il 5% di share con punte del 6% nel finale: platea per lo più femminile con un profilo medio-alto composto principalmente da laureati (7%).