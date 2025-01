PiazzaPulita, il sondaggio di Mannheimer su Elon Musk: "Piace a più di un elettore Pd su tre"

Roberto Tortora 10 gennaio 2025 a

a

a

Le intenzioni di voto, il gradimento di Elon Musk e i suoi giudizi nei confronti dei politici europei. Renato Mannheimer, sondaggista di Eumetra racconta i dati dei rilevamenti di quest’ultima settimana, la prima post-feste natalizie, e lo fa nella sua consueta rubrica nello studio di Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli.



La liberazione di Cecilia Sala ha avuto un impatto sui cittadini? Mannheimer precisa: “Abbiamo fatto le interviste la mattina che è stata liberata Cecilia Sala, questo avrà un effetto sulla popolarità di Giorgia Meloni, ma lo vedremo settimana prossima”. Quindi si passa ai temi d’attualità, come il gradimento per la figura di Elon Musk, magnate di Tesla e alfiere di Donald Trump negli USA e si scopre che nell’ultimo mese la sua popolarità è schizzata alle stelle: “Favorevoli al suo ingresso nella politica internazionale il 58,4%, addirittura un +15,5% rispetto al 42,9% del mese precedente. Di conseguenza calano i contrari, il 34,8% cioè -16,6 rispetto all'ultimo mese con il 51,4%. La popolarità – spiega Mannheimer - è aumentata tantissimo, più nel centrodestra che nel centrosinistra, ma anche nel PD c'è un 34% che dà il voto positivo al tycoon”. Dove le cose cambiano è sul ruolo che Musk potrebbe avere nelle decisioni dei politici europei e qui la sua pericolosità aumenta: “Il 44,6% lo considera pericoloso, mentre il 32,4 pensa che sia un suo diritto giudicare l’Europa, gli indecisi sono al 23%. È la sinistra a giudicarlo maggiormente pericoloso, per chi vota PD siamo addirittura all’80%, mentre in Fratelli d’Italia e Forza Italia restiamo al 20”.

Primo sondaggio dell'anno, Mentana svela i numeri: ecco chi sale e chi scende





Il sondaggio di Renato Mannheimer su Elon Musk a PiazzaPulita: qui il video

Nelle intenzioni di voto dei cittadini, invece, Mannheimer fa questa disamina e dà conferme sul partito di Giorgia Meloni: “Fratelli d'Italia resta stabile con uno 0,2% in meno rispetto all'ultimo mese, ma comunque primo partito al 28,6%, alle spalle c'è il PD al 23% sempre con uno 0.2% in meno rispetto al 23,2 dell'ultimo mese. A seguire il Movimento 5 Stelle con l'11,5%, l'unico in rialzo dei big three attuali, di uno 0,2 rispetto agli ultimi 30 giorni. In positivo anche Forza Italia, +0,3% con il 9,4% finale e la Lega, 8,8% rispetto all'8,6% di Dicembre, quindi uno 0,2 in aumento”.