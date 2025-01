Fabio Fazio, vacanze extra-large: ecco quando torna in onda Che tempo che fa

12 gennaio 2025 a

a

a

Questa sera, domenica 12 gennaio 2025, torna Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda su Nove. Ma il format non sarà trasmesso in diretta. Per assistere alle nuove puntate con il celebre conduttore ligure, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, il pubblico dovrà pazientare ancora un po’. Già, Fazio si concede delle vacanze natalizie extra-large.

La puntata di oggi sarà infatti una versione speciale "Best Of", che ripropone alcune delle interviste più importanti della stagione. Il ritorno del talk show, seppur con una sostanziale replica, è comunque una notizia: la scorsa domenica, 5 gennaio, il prime time del Nove era stato occupato dallo spettacolo comico di Giorgio Panariello, Giorgio Panariello: La favola mia.

"Chi ce l'ha più lungo". Littizzetto da Fazio: la letterina indigna e diventa un caso | Video

Mentre molti programmi di punta della tv italiana hanno già ripreso a pieno ritmo dopo la pausa natalizia, i fedelissimi di Che tempo che fa dovranno attendere ancora un po’ per rivedere le interviste inedite di Fabio Fazio e gli interventi di "Lucianina" Littizzetto: la prima puntata "live" del 2025 sarà infatti quella di domenica prossima, 19 gennaio.