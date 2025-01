Verissimo, Anna Lou Castoldi-choc: "Come sta mio padre", ansia per Morgan

12 gennaio 2025 a

Un'intervista a tratti tormentata, quella proposta a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 11 gennaio. L'intervistata era Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, protagonista molto apprezzata dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, il programma danzereccio del sabato sera condotto su Rai 1 da Milly Carlucci.

E durante l'intervista, la padrona di casa ha voluto toccare un tema delicato, chiedendo alla giovane come stia andando il rapporto con suo padre, Morgan, recentemente finito sotto i riflettori per alcune vicende legali.

La figlia, con sincerità, ha raccontato di vivere un momento tutt’altro che semplice: "Sta soffrendo molto in questo periodo. So che non sta benissimo. Io gli ho detto che dovrebbe prendere questo tempo per riflettere, anche perché non sarà per sempre così", ha ammesso Anna Lou. Insomma, cattive notizie su Morgan.

Le parole della figlia rivelano la preoccupazione per la situazione del cantautore, che, a quanto pare, fatica a vedere una via d’uscita. Infatti, la giovane ha spiegato che suo padre teme che questa fase complicata possa durare a lungo.

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha poi ricordato come Asia Argento, madre della ragazza, abbia spesso detto di nutrire molta comprensione per Morgan: "Dice che lo perdoni sempre". Messa di fronte a queste parole, Anna Lou ha confermato il sentimento della madre, aggiungendo però una sfumatura personale: "Certo, se dovesse fare qualcosa di imperdonabile nei miei confronti ci rifletterei, però l’amore che ha per me... lui non mi ha mai fatto dubitare di essere molto amata, sono sicura di questo", ha rimarcato con emozione Anna Lou Castoldi.