Di Martedì, la sceneggiata di Alan Friedman: "Trump? Sono qui a piangere", subito stroncato

A Di Martedì va in scena la disperazione dei progressisti che non accettano ancora la vittoria di Trump alle presidenziali. E il giuramento del 20 gennaio è stato il colpo di grazia. Così Alan Friedman si pone alla testa delle truppe di prefiche e piange in studio. Una scenaggiata d'altri tempi. Prima lo scontro con Gianni Scipione Rossi che ascoltando le parole di Friedman afferma: "A me sembra di avere davanti l'antiamericano italiano, una sorta di parodia". E ancora: "Noi abbiamo bisogno di avere rapporti con tutti, anche con gli Stati Uniti di Trump". A questo punto Friedman si dispera e afferma: "Io sono qui e piango per il mio Paese, per quello che accadrà. Sono fiero di essere americano".

Ma Scipione Rossi lo gela subito: "Piangiamo quando Trump farà cose sbagliate, ma non prima, mi sembra assurdo". Ma già in queste ore, dal momento dell'insediamento in poi, Friedman su X ha tuonato contro Trump: "Ieri Trump ha concesso la grazia a centinaia di criminali condannati, mandati in carcere per aver preso parte all’insurrezione del 6 gennaio 2021. In pratica, lo stato di diritto è stato rovesciato da un presidente fuorilegge", "l paradosso più perverso delle minacce imperialiste di Trump? La sua presidenza accelererà il declino dell'impero americano perché distruggerà qualsiasi pretesa di leadership morale. Trump legittimerà Putin e altri dittatori, comportandosi come loro", "Biden ha predisposto la grazia a Liz Cheney, Antony Fauci, e l’ex Capo di Stato Maggiore sell’Esercito Millet, che Trump ha minacciato di condannare alla fucilazione. Significa che si tema il peggio di Trump". Questi sono solo alcuni dei tweet delle ultime ore a firma Friedman. Non c'è altro da aggiungere.