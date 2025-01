Di Martedì, Elisabetta Piccolotti: "Perché Meloni è andata da Trump? Ve lo dico io"

Roberto Tortora 22 gennaio 2025 a

a

a

È cominciata ufficialmente l’era del quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. Il 20 maggio è stato, infatti, il giorno della cerimonia d’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, che ha preso il testimone da Joe Biden e si appresta ad esercitare il suo secondo mandato non consecutivo da uomo più potente al mondo. Di questo si discute a “Dimartedì”, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

Non tenera con l’elezione del nuovo primo cittadino americano Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra: "La sua elezione ci riguarda in tutto, l'America è il Paese di riferimento di quello che si autodefinisce mondo occidentale. Avrà delle ripercussioni anche su quello che accadrà in Italia. Giorgia Meloni è volata all'inauguration day di Donald Trump proprio per dimostrare questa fedeltà alla linea trumpiana e quindi per ricollocare l'Italia in una posizione di subalternità. Ciò che annuncerà lì Trump avrà anche delle ripercussioni in Europa. Devo dire che per me è un po' spaventoso, la prima sensazione che ho provato è la paura, perché stanno mettendo a rischio la democrazia come noi la conosciamo, come sistema di protezione delle persone e dei loro diritti e soprattutto stanno costruendo una nuova forma di capitalismo che viene sganciato dalle regole democratiche e che è un'oligarchia tecnocratica che non fa altro che utilizzare anche gli strumenti dello Stato per portare avanti grandi progetti tecnologici, che sono anche progetti di dominio del mondo. Ecco questa è una situazione davvero preoccupante".

"Sono qui a piangere". Trump, la sceneggiata di Friedman da Floris: subito stroncato | Video

Secondo la CNN, Trump ha subito firmato gli ordini esecutivi che rinominano il Golfo del Messico, come annunciato, “Golfo d'America” e restituisce al Monte Denali, in Alaska, la denominazione originale di Monte McKinley. Soprattutto, ha firmato un vasto ordine esecutivo sul tema della pena di morte, per garantire che gli Stati abbiano farmaci sufficienti per l'iniezione letale. Infine, ha avviato l'ordine esecutivo per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita, stabilito dalla Costituzione.