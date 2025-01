Domenica In, l'aneddoto a luci rosse di Gianni Morandi: "Ero in mutande". Venier sconvolta

26 gennaio 2025 a

Grande ritorno di Gianni Morandi a Domenica In. Il celebre contante bolognese - da poco 80enne - ha fatto visita a Mara Venier negli studi televisivi di Rai 1. E, in una lunga intervista, ha colto l'occasione di parlare della sua carriera: dal successo al periodo buio fino alla rinascita. Ma un dettaglia a luci rosse ha colpito tutti i telespettatori.

Gianni Morandi ha raccontato a Mara Venier di aver avuto un incidente con il vestito dietro le quinte del programma. "È arrivato il vestito? Giusto in tempo!", aveva domandato la padrona di casa. "Ci eravamo scordati il vestito. Io mi sono guardato ed ero in mutande ed ho pensato ‘non posso mica andare così”, la risposta di Morandi. Ma per fortuna tutto è stato risolto in tempo: "Allora è partita la subito una macchina velocissima della Rai ed è andato a prenderlo”.

Tra Morandi e Venier è andato in scena anche un simpatico siparietto. La conduttrice, infatti, ha fatto notare al cantante tutte quelle volte che lui ha rifiutato un suo invito in trasmissione. “Quanti anni sono che ti invito e non sei mai venuto in studio!”, ha esclamato la padrona di casa. "Perché non possiamo dirlo? Se ce lo proponeva la Rai noi lo avremmo fatto per la Rai”, ha chiosato lui.