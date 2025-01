L'Eredità, lo stacco delle Professoresse scatena il caos: "Seminude", "Brutti bavosi"

27 gennaio 2025 a

Piovono polemiche su L'Eredità. Questa volta a scatenare la reazione dei telespettatori non è il concorrente alla Ghigliottina, quanto più le due vallette. Sì, perché su X lo stacchetto sembra non piacere a molti. "2025 e dobbiamo sorbirci ancora gli stacchetti con ragazze seminude", scrive un'utente a cui ne fa eco un altro: "Ma il professorino che fine gli avere fatto fare? Non potete alternare? 6 mesi 2 professoresse e altri 6 mesi 2 professorini? Poi parlate pure di par conditio e di parità di genere. E intanto le vallette stanno lì da 80anni e passa e non le skiodate...brutti bavosi".

Tornato al timone del programma di Rai 1, Marco Liorni ha presentato le due nuove Professoresse: "Una si chiama Greta - diceva il conduttore lo scorso novembre - ed è una ballerina che ha già partecipato a diversi programmi in tv, l'altra si chiama Linda, ed è un'attrice e conduttrice radiofonica: sono tutte e due bellissime e, soprattutto, vi stupiranno con il loro talento e la loro personalità in questa nuova edizione di L'Eredità".

Greta ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin di Paolo Bonolis e ha recentemente partecipato come concorrente all'ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Linda, invece, è una delle conduttrici di Radio 105 e ha recitato nella fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle.

E intanto le vallette stanno lì da 80anni e passa e non le skiodate...brutti bavosi. — LuisaMele (@LuisaMele1960) January 26, 2025