L'Eredità, "ma andate a ca***re!": la ghigliottina scatena la polemica

27 gennaio 2025

A giocarsi la ghigliottina nella puntata di questa sera de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, sono stati Valentina e Patrizio. I due si sono affrontati nella sfida dei Cento Secondi proprio come nella puntata andata in onda ieri, domenica 26 gennaio. A spuntarla alla fine è stato Patrizio, che è arrivato alla fase finale del gioco con un montepremi di 200mila euro. Le parole da collegare erano Ingresso, Uomo, Principale, Messa e Teatro. Dopo vari dimezzamenti, la cifra da vincere è scesa a 50mila euro. Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, il concorrente ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Porta sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la risposta esatta fosse un'altra, ovvero Strada.

La puntata, come al solito, è stata seguita in maniera appassionata dai telespettatori più affezionati, che spesso hanno commentato le varie fasi del gioco sui social. Qualcuno, in particolare, non si è detto d'accordo con la soluzione della ghigliottina offerta dal programma. "Strada? Non capisco più questo gioco. #leredità", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mah non so cosa dire, parole sempre più astruse giusto per non far vincere". E ancora: "Ingresso su strada??? Ma andate a ca**re!".

