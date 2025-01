Luigi Li Gotti va in tv e attacca, la risposta di Donzelli spegne l'avvocato anti-Meloni

29 gennaio 2025 a

A È sempre Cartabianca l'avvocato Luigi Li Gotti, l'uomo che ha dato il via col suo esposto all'indagine su Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la scarcerazione e la conseguente espulsione di Almasri parla e di fatto getta la maschera. Vicino alla sinistra e a Romano Prodi, il legale va subito all'attacco del premier senza usare giri di parole: "Ho fatto questa denuncia per dignità, per me era insopportabile che venissero dette menzogne, che un boia venisse restituito con un aereo di Stato alla Libia".

Insomma, l'avvocato spiega la sua scelta ma nel livore con cui espone le sue ragioni appare chiaro l'astio contro il presidente del Consiglio. A rispondergli in diretta e punto sul punto è Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito: "Ringrazio il Governo che, nel momento in cui la Corte d'Appello ha scarcerato questo criminale, invece di lasciarlo in giro per l'Italia lo ha riportato in Libia". Parole chiare che smontano le accuse di Li Gotti. Del resto tutto il centrodestra è insorto dopo l'annuncio, con un video sui social, di Giorgia Meloni che ha dato notizia agli italiani di una indagine a suo carico. L'ultima mossa delle toghe e di una sinistra in curva che fa il tifo per chi cerca di fermare (maldestramente) la premier.

