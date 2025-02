Che tempo che fa, la sparata di Michele Serra sul caso Almasri e Meloni: "Stupito dalla polizia"

03 febbraio 2025 a

A Che Tempo che fa va in scena il "processo" a Giorgia Meloni. Il plotone schierato composto da Michele Serra, Marianna Aprile e Massimo Giannini si avventura un "procedimento" contro la premier e il governo. Prima vengono ricostruiti i fatti del caso Almasri poi si arriva alle "condanne".

Il più scatenato è Michele Serra: "Mi stupisco che la polizia in Italia faccia ancora il suo dovere con questo sovranismo e questa destra allergica alle regole". E ancora sul caso Almasri: "Quando Piantedosi ha detto 'l'abbiamo mandato via perché era pericoloso', avevano paura che distruggesse i suppellettili in carcere? Non so...". Poi interviene Marianna Aprile: "Ricordiamoci quando ai tempi di Berlusconi l'intera maggioranza parlamentare si barrò sulla scalinata del Palazzo di Giustizia di Milano per difendere Berlusconi. Abbiamo quindi già assistito a un potere politico che plasticamente si capisce che sta facendo una battaglia contro un altro potere dello Stato". Insomma l'assunto è quello del governo che ha torto a prescindere e le toghe operano per il bene del Paese. Massimo Giannini poi parla di regime di un'Italia diventata come la Russia di Putin. Ma a giudicare dai sondaggi degli ultimi giorni a quanto pare, anch questa volta, il salottino rosso tv ha preso un'altra cantonata.