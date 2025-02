Fabio Fazio, Paola Egonu a disagio: "Qui ti avremmo voluto..."

03 febbraio 2025 a

a

a

Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa anche Paola Egonu. La pallavolista è tornata a parlare di razzismo, spiegando che "ho l'onore di essere un'atleta, privilegiata, ma so che il razzismo ancora c'è". La stella della nazionale femminile azzurra ha raccontato al conduttore del Nove che "fin da piccola i miei mi hanno sempre detto che avrei dovuto lavorare il doppio, mi ha accompagnato per tutta la vita. Nel passato ho smesso di parlarne, ma credo che sia molto importante sensibilizzare su questo tema. Le nuove generazioni non percepiscono la diversità come un nemico e spero che essere riuscite portare a casa la medaglia d'oro con la nazionale possa far capire che l'unione vince".

E sempre tornando sull'impresa sportiva di Parigi, la Egonu si è detta soddisfatta in quanto è "il coronamento di un sogno di tutta una vita. Con le mie compagne abbiamo scritto la storia, è il sogno che hai da quando sei bambina e che ti spinge ad andare avanti. Quasi non ci credo". Poi il richiamo a un'altra bellissima esperienza che l'ha a dir poco segnata: Sanremo.

"Il ministro Bruno Vespa". Giannini all'attacco, Fazio spiazzato: veleno puro in studio | Guarda

Poco prima di salire sul palco, infatti, la sportiva è stata presa di mira da attacchi social e non solo. Attacchi che le hanno fatto del male, al punto da pensare di ritirarsi. Ed è proprio durante la messa in onda di un video di una delle brutte esperienze dell'ospite, che Fazio l'ha involontariamente messo a disagio: "Qui ti avremmo voluto abbracciare tutti". Parole che hanno visto l'intervistata limitarsi a sorridere.