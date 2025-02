L'aria che tira, Parenzo sbrocca con l'ospite: "Mi fa inc***. E volevi pure i soldi...". Finisce a "vaffa"

Claudio Brigliadori 04 febbraio 2025 a

La rimpatriata organizzata da David Parenzo finisce in vaffa. A L’aria che tira, su La7, la nuova settimana parte in quarta con un breve quanto movimentato confronto tra l’influencer napoletano Antony Sansone e il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, famoso anche per le sue frequenti denunce sui social: non c’è situazione di degrado che sfugga alle sue maglie e non finisca rilanciata su Facebook e X, diventando virale.

L’ultima occasione ha del clamoroso: la folle vicenda di Roccaraso, amena località sciistica in Abruzzo «invasa dai napoletani»: migliaia e migliaia di follower mobilitati da star di TikTok come Rita De Crescenzo o lo stesso Sansone, improvvisatisi tour operator. Parenzo si collega con Borrelli e Sansone affonda subito il colpo, velenoso: «Ciao buongiorno Francesco tutto bene?». «Ma che è na roba tra amici?», sdrammatizza Parenzo intuendo forse dove Antony voglia andare a parare. Borrelli resta serissimo e impassibile.

«Le cose che fa il signor Borrelli, alcune sono esatte per la nostra popolazione napoletana- premette il tiktoker -. Ma vogliamo parlare un po’ degli immigrati nella casa di sua mamma?». Il politico insorge: «Questa trasmissione diventa la possibilità di offendere la mia famiglia con cose false messe in giro dalla camorra». Parenzo si schiera: «Sansone, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per fare i suoi regolamenti di conti, non si permetta di utilizzarla per mandare i suoi messaggi. Questa cosa roba qua mi fa semplicemente inc**zare. Per venire qua mi aveva chiesto pure il gettone di presenza e io le ho detto che non pago nessuno. Se lei viene qui a lanciare i suoi caz**i suoi per mandare i messaggi a Borrelli io la mando a quel paese». La replica: «Me ne vado, andate voi a quel paese!». Roba da discesa libera.

