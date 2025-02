Rai 2, miracolo in video: altro che "rete morta", cosa traina la rinascista

Klaus Davi 07 febbraio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Pomeriggio di Rai 2)

Rai 2, da tempo dichiarata per morta, sta invece dando netti segnali nel day time. Determinante il contributo di Milo Infante che con Ore 14 anche martedì ha sfiorato il milione di spettatori con l’8.56% di share sull’onda di fatti di cronaca come i fratellini maltrattati a Cosenza.

Platea in prevalenza femminile per un format che ha ottenuto anche buoni colpi giornalistici come l’intervista a Maria Angioni, la pm del caso Denise Pipitone, poi indagata. Capitalizza il traino Pierluigi Diaco che con BellaMa’lambisce i 900mila spettatori e il 10% di share in una puntata a tema Sanremo con la presenza di Nicola Di Bari e Marino Bartoletti e poi Marco Morandi a mettere in musica le emozioni di grandi pezzi festivalieri.

Sullo slancio La porta magica di Andrea Delogu segna il record col 4.6%. L’apporto dai device tecnologici (tablet, smartphone, pc) per questo trittico pomeridiano è scarso, secondo la Total Audience di Auditel, ma lo zoccolo duro di donne e over 65 spinge la seconda rete. Tra sport, varietà e cronaca, Rai 2 sta quindi trovando la sua strada rosicchiando pubblico ad altri canali che possono contare su una programmazione tostissima in quella fascia. Per la cronaca, martedì sera si è riconfermato l’effetto De Martino con Stasera tutto è possibile oltre i 2 milioni di spettatori (di cui quasi 20mila dai device) e al 13% di share.