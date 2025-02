La volta buona, Marcello Cirillo spiana Magalli: "Ti sei giocato anche me"

07 febbraio 2025 a

"Mi sono trovato molte volte in imbarazzo perché facevo una carezza ad Adriana e vedevo Giancarlo...": Marcello Cirillo lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 a proposito della sua esperienza passata accanto a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe a I Fatti Vostri. Anche Magalli e Volpe sono stati ospiti della trasmissione pomeridiana di Rai 1. "Ti sentivi in difficoltà?", ha chiesto la conduttrice a Cirillo. E lui ha ammesso: "Sì, è stato un momento terribile. E poi quello che non ho mai perdonato a Giancarlo, anche se l'ho fatto in un secondo momento, è il fatto che l'amico è passato in secondo piano".

"Io - ha proseguito il cantante - in quel momento in televisione avrei voluto che Giancarlo mi dicesse: 'Marcè questa cosa tu non la fai più, da settembre non ci sarai più', e invece me l'ha detto qualcun altro". "L'ha detto quello che l'ha deciso, mica l'ho deciso io", ha controbattuto Magalli. Ma Cirillo ha insistito: "Non è così, se dobbiamo ridere e scherzare ridiamo e facciamo festa, però tu sai benissimo nel tuo cuore come sono andate le cose. Tu hai deciso di non stare più con Adriana e per non stare più con Adriana ti sei giocato anche me". "Però pensa come si sente Adriana...", si è intromessa la Balivo. "Io non c'entro niente, noi siamo due vittime", ha replicato la Volpe riferendosi a se stessa e a Cirillo.

Il trio Magalli-Volpe-Cirillo si ritrova dopo 8 anni #LVB pic.twitter.com/rnuYFDmnJ0 — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 7, 2025