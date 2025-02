C'è posta per te, Noemi esplode: "Mamma una morta di fame!", si consuma un dramma familiare

09 febbraio 2025 a

a

a

Sabato sera, tempo di emozioni e di storie strappalacrime. Tempo di C'è posta per te, l'inossidabile programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E nella puntata in onda sabato 8 febbraio è stata raccontata una complessa vicenda familiare che coinvolge Gianluca, la sua compagna Antonella e Noemi, la figlia diciassettenne di Gianluca.

Nel 2022, Gianluca e Antonella decidono di andare a convivere, e Noemi, dopo il trasferimento della madre ad Ancona, sceglie di restare in Sicilia con loro. Tuttavia, la convivenza si rivela difficile, soprattutto a causa delle tensioni tra Noemi e Antonella. Antonella cerca di assumere un ruolo materno, ma la situazione si complica quando Noemi inizia a saltare le lezioni e a rientrare a casa tardi. Un episodio particolarmente teso si verifica quando Antonella, esasperata, paragona la casa a un "B&B", spingendo Noemi a trasferirsi dalla madre ad Ancona. Insomma, una rottura totale. Un dramma a tutto tondo.

Durante il confronto in studio, Gianluca ammette: "Ho solo sbagliato a dirti sempre sì". Antonella sottolinea i suoi sforzi per accogliere Noemi, mentre la ragazza esprime sentimenti di estraneità e mancanza di affetto. Le accuse reciproche evidenziano la distanza tra i loro punti di vista, che appaiono inconciliabili. Noemi accusa Antonella e picchia durissimo: "Ti sei intromessa nei battibecchi tra me e mio padre, dicendo che mamma era una morta di fame per il mantenimento. Fammi parlare! A me l'educazione me l'hanno insegnata, se tu dici che sono maleducata, io sono educata, se io faccio così significa che tu a me rispetto non me ne hai portato". Rivolgendosi al padre, aggiunge: "Diglielo in faccia a mia madre che è una poco di buono, tu pensi che è una poco di buono perché ti ha tradito".

Alla fine, Noemi decide di chiudere la busta, nonostante i mugugni del pubblico. E oggettivamente, per quanto visto in studio, non poteva andare altrimenti. Una storia dolorosa, di famiglie allargate e di rifiuto da parte di un'adolescente. Lacrime sui divani di mezza Italia.