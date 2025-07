Super Partes, il piccolo miracolo su Canale 5 di cui non parla nessuno

La scaletta coniuga spunti ironici a temi molto seri. Una scelta controcorrente che premia: curva che schizza al 19% di share tra le 9 e le 10 e non si parlava di dazi ma di body shaming. Buon avvio anche per l’edizione estiva di 4 di sera Weekend su Rete 4 condotta dal 5 luglio da Costanza Calabrese.

CHI SALE (Super Partes / Canale 5) Non ne parla nessuno ma il sabato mattina su Canale 5 c'è uno spazio politico che macina ascolti e share. Il titolo è ambizioso, Super Partes e fa il verso alle eterne diatribe sulla par condicio che incendiano da decenni le campagne elettorali. Sabato mattina i blocchi erano equamente divisi (sia mai!) fra i rappresentanti di tutti gli schieramenti obbligati a parlare di temi “terra terra” sotto l'ombrellone.

Punte di share sopra il 6% nella prima parte con l’inchiesta sul “mattone gate” di Milano a tenere banco alternata alla decisione della Procura di Palermo di ricorrere in cassazione contro il ministro Salvini per il caso Open Arms. L’anchor-woman del Tg5 è perfettamente a suo agio, forte di una credibilità costruita in annidi lavoro sul campo.